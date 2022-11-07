Elon Musk’ın son hamlesi Twitter kullanıcılarını kızdırdı: Profiline o ibareyi koymayanlar yandı

SANIRIM TÜM İÇERİK MODERATÖRLERİ KOVULMAMIŞ

Tartışmanın ardından komedyen Griffin'in de aralarında olduğu bazı kullanıcılar isimlerini Elon Musk olarak değiştirmeye başladı. Bunun üzerine hesabı askıya alınan Griffin, Mastodon isimli uygulamadan Musk'ı hedef aldı ve "Elon hesabımı kilitledi. Sanırım tüm içerik moderatörleri kovulmamış. Lol" şeklinde ironik bir paylaşım yaptı.