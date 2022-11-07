Elon Musk’ın son hamlesi Twitter kullanıcılarını kızdırdı: Profiline o ibareyi koymayanlar yandı

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, profiline o ifadeyi koymayan hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi. Musk'ın yeni kararı tartışma konusu oldu.
PROFİLİNE O İBAREYİ KOYMAYAN YANDI
Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.
UYARI YAPILMAYACAK
Öte yandan, geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.
Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine işaret etti.
Farklı sosyal mecralara da taşan tartışmada, 2 milyon takipçili bir Amerikalı komedyenin Twitter hesabı DA askıya alındı. Kathy Griffin isimli komedyen, Twitter'a çok benzer Mastodon isimli sosyal medya uygulamadan Musk ile atıştı. Tartışma milyarder iş insanının, gerçek kişileri taklit eden hesaplara ilişkin değişimi duyurması ile başlamıştı.
SANIRIM TÜM İÇERİK MODERATÖRLERİ KOVULMAMIŞ
Tartışmanın ardından komedyen Griffin'in de aralarında olduğu bazı kullanıcılar isimlerini Elon Musk olarak değiştirmeye başladı. Bunun üzerine hesabı askıya alınan Griffin, Mastodon isimli uygulamadan Musk'ı hedef aldı ve "Elon hesabımı kilitledi. Sanırım tüm içerik moderatörleri kovulmamış. Lol" şeklinde ironik bir paylaşım yaptı.