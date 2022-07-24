Emine Erdoğan’ın daveti büyük ses getirdi: Filistinliyiz ve müzikle direniyoruz!

BU GENÇLER FİLİSTİN'İN GERÇEK YÜZÜ

"Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Çünkü Filistin'in en büyük destekçilerinden biri Türkiye. Emine Erdoğan bizi inanılmaz bir gönlü genişlikle ağırladı, tüm ülke bize kucak açtı. Kendimizi ifade etme şansı bulduk. Bu orkestrayla dünyanın dört bir yanındaki Filistinli müzisyenleri buluşturmayı hedefliyoruz, aynı zamanda dünyanın Filistin'e bakışını değiştirmek istiyoruz. İsrail bizi şiddet çerçevesine oturtmaya çalışıyor. Ama asıl Filistin bu. Sıradan Filistinli gençler işte böyle, tıpkı siz Türkler gibi. Ama işgal altındaysanız ve tehdit ediliyorsanız siz de karşılık verirsiniz."

ONLARA NEFES OLDUK

"Bu orkestradaki müzisyenler kendi coğrafyalarının dezavantajını yaşıyorlar. Çoğu kendi ülkelerine giriş yapamıyor. Aynı zamanda hoca olanlar var, onlar ders yapmakta zorlanıyor. Yani yalnızlaştırılmış müzisyenler bunlar. Çok yetenekli ve çok büyük potansiyel taşıyorlar. Müziği devam ettirmek adına bir savaş veriyorlar. Önlerinde büyük engeller var. Müzisyenler için sürekli provada olmak, sahnede olmak, bir hedef koymak ve bu uğurda çalışmak olmazsa olmaz. Bunu onun elinden alırsanız müzisyen kendini var edemez. Enstrümanından uzaklaşır, bu da onu bir yok oluşa sürükler. Bu çocukların göğüs gerdiği en büyük zorluk bu. Türkiye'ye gelmeleri onlar için çok büyük bir fırsat oldu. Bizim ülkemizin gerek gönül, gerek imkan zenginliğinden faydalanma fırsatı buldular. Uluslararası anlamda konser salonlarımız, eğitim kalitemizle onlara nefes olduk."