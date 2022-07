Emine Erdoğan’ın daveti büyük ses getirdi: Filistinliyiz ve müzikle direniyoruz!

ÖNCELİĞİM AHMED MANASRA'NIN ÖZGÜRLÜĞ

"Filistin'de Masafer Yatta diye bir bölge var, biz şu an sizinle konuşurken orada bir etnik temizlik yapılıyor. Evlerinden ediliyor insanlar, kimse bilmiyor bunu. Hapiste olan ve yaklaşık 50 gündür açlık grevinde olan Filistinliler var. Ahmed Manasra isimli çocuk bir tutuklu var. Bu çocuk 12 yaşındayken tutuklandı, kuzeni onun gözleri önünde öldürüldü. O da vuruldu ama ölmedi. Şu an hapiste. Şu an 19 yaşında. Akıl rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Hapiste tek başına tutuluyor. Onun özgür kalması için mücadele ediyoruz. Bu korkunç bir hikaye! 21. yüzyılda böyle bir şeyin yaşanmasına inanamıyorum, bir çocuğun bunu yaşamasına inanamıyorum. Bu olayın duyulması için elimden geleni yapacağım. Bu şu an birinci önceliğim."