Emri bizzat Putin verdi, Rusya Ukrayna’da onları arıyor! SAS: Dünyada daha iyisi yok

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, çatışma bölgelerinden gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Savaşın ilk gününden beri ise Rusya'nın ciddi kayıplar verdiği dolaşan iddialar arasında. Öte yandan Daily Mail'de ise dikkat çeken bir iddiaya yer verildi. Genellikle Rusya lideri Putin'in kişisel CIA'sı (Merkezi İstihbarat Teşkilatı' olarak anılan Kremlin'in soruşturma komitesi IC, devlet kontrolünde olan haber ajansı RIA'ya dün İngiliz Özel Hava Serisi (SAS) sabotajcılarının Ukrayna bölgelerinde ve özellikle de nispeten güvenli bölge olarak görülen Lviv'deki faaliyetlerine ilişkin gerçekleri araştıracağını söyledi.
UKRAYNA BİRLİKLERİNİN İFADELERİ
IC, Ukrayna'danın SAS operatölerinin 'sabotaj ve partizan faaliyetlerinde uzman olduklarını, düşman topraklarında çalışacaklar ajanları işe alma ve eğitme konuusunda da yetkin oldıklarını iddia etti. Rusya bu iddialarını, yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı istihbaratlara dayandırıyor.
ÖZEL BİR GRUP
Rus kolluk kuvveti kaynakları, "Bu sıradan bir özel kuvvet değil. Bu grup entelektüellerden oluşuyor" dedi. Aynı zamanda Rusya, SAS birliklerinin savaş bölgelerinde sağlık çalışanları tarafından da kontrol edildiğini söyledi.
FAALİYETLERİ KOORDİNE
Bir IC kaynağı ise "Bu uzmanlar yüksek ihtimalle Ukrayna özel servislerinin Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" dedi.
DÜNYANIN EN İYİSİ
SAS ekipleri, daha önce pek çok farklı alanda ve savaşta yıllardır gündeme gelen bir ekip. Birlik dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor.