Emri bizzat Putin verdi, Rusya Ukrayna’da onları arıyor! SAS: Dünyada daha iyisi yok

FAALİYETLERİ KOORDİNE

Bir IC kaynağı ise "Bu uzmanlar yüksek ihtimalle Ukrayna özel servislerinin Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" dedi.

DÜNYANIN EN İYİSİ

SAS ekipleri, daha önce pek çok farklı alanda ve savaşta yıllardır gündeme gelen bir ekip. Birlik dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor.