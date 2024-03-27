En büyük dördüncü tehlike: Yapay zeka

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri aktarıldı. "Kanserin olmadığı, ölümsüz olacağımız bir dünya mümkün mü?" sorusuna Kaku, "Bilgisayarların yardımıyla kanseri iyileştirebiliriz. Tümör ortaya çıkmadan önce bunu öngörebiliriz. Tümör kelimesi kullanımdan kalkacak. Aynısı kanser için de geçerli" cevabını verdi. Ünlü fizikçi ayrıca "Günümüzde insanlığı bekleyen üç tehlike var: Nükleer savaş tehdidi, biyolojik silah tehdidi ve küresel ısınma. Bunlara dördüncü olarak yapay zeka eklenebilir. Yapay zekanın insanlığa bir tehdit oluşturabileceğini fakat bunu kontrol altına almak için hala zaman olduğunu söyledi.