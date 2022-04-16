En büyük kuyrukluyıldız

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi içerisinde şimdiye kadar görülen en büyük kuyrukluyıldızı keşfettiğini açıkladı. İlk olarak 2010'da fark edilen, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde varlığı teyit edilen kuyrukluyıldızın genişliğinin 137 km, ağırlığının ise 500 trilyon ton olduğu belirtildi. Normalden 50 kat daha büyük olan kuyrukluyıldıza, onu keşfeden gök bilimciler Pedro Bernardinelli ve Gary Bernstein'a atıfla, Bernardinelli-Bernstein adı verildi. Kuyrukluyıldızın saatte 35 bin km hızla hareket ettiği ancak Dünya için bir tehlike oluşturmadığı açıklandı.