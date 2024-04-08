En çok yardım eden ülke Türkiye

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) internet sitesinde yayımlanan verilere göre Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülke oldu. Düzenli olarak güncellenen verilere göre Türkiye ile birlikte Birleşik Arap Emirleri'nin en çok yardım eden ülkeler olduğu açıklandı. İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımların yüzde 26'sı Türkiye ve diğer yüzde 26'sı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gitti. İki ülkeyi Suudi Arabistan ve Katar izledi.