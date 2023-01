En iyi film ve yönetmen ödülleri Spielberg’e

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globe Awards) kazananlar açıklandı. En iyi senaryo ve müzikal/komedi filmi ödüllerini "The Banshees of Inisherin" filmi aldı. En iyi yönetmen ödülünü kazanan Steven Spielberg'in otobiyografik filmi "The Fabelmans" drama dalında en iyi film ödülünü aldı. Müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu Michelle Yeoh, en iyi erkek oyuncu Colin Farrell oldu. Drama dalında ise en iyi kadın oyuncu Cate Blanchett, en iyi erkek oyuncu Austin Butler seçildi.Televizyon kategorisinde ise komedi dalında "Abbott Elementary", drama dalında "House of the Dragon" ve mini dizi dalında "The White Lotus" ödül kazananlardan oldu. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü Euphoria filmindeki rolüyle Zendaya, en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Yellowstone'daki rolüyle Kevin Costner aldı.