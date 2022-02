‘Endişe duyuyoruz’

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar 'da gerçekleştirilen askeri darbenin birinci yıldönümüne ilişkin yayımladığı mesajda, demokrasinin yeniden tesis edilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, " Türkiye 'nin ilkesel olarak her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını teminen demokrasinin yeniden tesis edilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu çerçevede, Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunun iyileştirilmesi ve Rohinga sorununa kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi beklentimizi yineliyoruz" denildi.