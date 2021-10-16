Endonezya’da korkunç trajedi! Nehri temizlemeye giden öğrenciler…

EL ELE TUTUŞANLAR KURTARILAMADI
Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin dün, eyaletteki Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmalarına katıldığını; 21'inin suya düştüğünü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10'unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, 11 öğrencinin ise boğulduğunu bildirdi.
Nehrin temizlenmeye başladığı sırada el ele tutuşan öğrencilerin kayması sonucu yaşanan olayda, temizleme çalışmalarına katılan öğrencilerin aileleri, aldıkları acı haberle yasa boğuldu.