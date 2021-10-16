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Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:39 Son Güncelleme: 16.10.2021 13:00

Endonezya’da korkunç trajedi! Nehri temizlemeye giden öğrenciler…

AA
Endonezya’da korkunç trajedi! Nehri temizlemeye giden öğrenciler…

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde, yürek burkan bir olay yaşandı. Yerel basından gelen bilgilere göre eyalette bulunan bir nehirde, temizleme çalışmaları için yakınlarda bulunan bir ortaokuldaki öğrenciler, gönüllü olarak çalışmalara katıldı. 150 öğrencinin, temizlik yapmak için gittiği nehirde yaşanan bir kaza ise ölümle sonuçlandı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu.

EL ELE TUTUŞANLAR KURTARILAMADI

Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin dün, eyaletteki Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmalarına katıldığını; 21'inin suya düştüğünü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10'unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, 11 öğrencinin ise boğulduğunu bildirdi.

Nehrin temizlenmeye başladığı sırada el ele tutuşan öğrencilerin kayması sonucu yaşanan olayda, temizleme çalışmalarına katılan öğrencilerin aileleri, aldıkları acı haberle yasa boğuldu.

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.

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Endonezya’da korkunç trajedi! Nehri temizlemeye giden öğrenciler…
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