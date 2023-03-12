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Giriş Tarihi: 12.3.2023 11:34

Endonezya’da Merapi yanardağı patladı

Endonezya’nın Orta Cava bölgesindeki Yogyakarta kentinde bulunan Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Yetkililer, bölgede henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.

DHA
Endonezya’da Merapi yanardağı patladı

Yograkarta kentinin kuzeyinde bulunan, 2 bin 910 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi'nin çevresinde 3 ila 7 kilometre alanda dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Yerel yetkililer, henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığı bilgisini paylaştı.



13 YIL ÖNCEKİ PATLAMADA 353 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Merapi yanardağında, 13 yıl önce 30 Kasım'da patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.
Endonezya'da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76'sı aktif durumda.

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Endonezya’da Merapi yanardağı patladı
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