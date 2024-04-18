Endonezya’da volkan alarmı

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Bölgeden 11 binden fazla kişi tahliye edildi ve 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi de son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti. Yetkililer, volkan uyarısını en yüksek seviye olan 5'e çıkardı. Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.