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Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:11 Son Güncelleme: 7.12.2021 11:12

Endonezya'da yanardağ felaketi! Can kaybı artıyor

İHA
Endonezya’da yanardağ felaketi! Can kaybı artıyor

Endoznezya’daki Semeru Yanardağı patlamasında can kaybı sayısı 34’e yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda Cumartesi günü meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı patlamasında son verilere göre can kaybı sayısı 34'e yükseldi.

16 KİŞİ KAYIP

Arama Kurtarma Operasyon Başkanı I Wayan Suyatna patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Durumu kritik olan 26 kişi ve hafif yaralanan 82 kişinin ise tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nın tekrar faaliyete geçme riskinin bulunduğu da bildirildi.

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Endonezya'da yanardağ felaketi! Can kaybı artıyor
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