Endonezya’da yanardağ felaketi! Can kaybı artıyor

16 KİŞİ KAYIP

Arama Kurtarma Operasyon Başkanı I Wayan Suyatna patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Durumu kritik olan 26 kişi ve hafif yaralanan 82 kişinin ise tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nın tekrar faaliyete geçme riskinin bulunduğu da bildirildi.