Endonezya’da yeni devlet başkanı ilan edildi

Endonezya'da, Anayasa Mahkemesinin 14 Şubat'taki devlet başkanı seçiminin sonuçlarına yapılan itirazı reddetmesiyle, göreve Prabowo Subianto'nun seçildiği resmi olarak duyuruldu. Endonezya Seçim Komisyonu, Subianto'yu resmi olarak devlet başkanı ilan etti.

Karar, Anayasa Mahkemesinin, eski Cakarta Valisi Anies Baswedan ve eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo'nun, önemli bölgelerde sosyal yardım dağıtılarak oyların Subianto'nun lehine çevrildiğine yönelik itirazını reddetmesinin ardından geldi.

Düzenlenen törende konuşan Subianto, seçimle ilgili tartışmaların sona erdiğini söyleyerek, "Şimdi halkımız, halkın refahı ve Endonezya'daki yoksulluk ile yolsuzluğun ortadan kaldırılması için siyasi liderlerin birlikte çalışmasını ve işbirliği yapmasını talep ediyor." ifadesini kullandı. Subianto'nun ekimde göreve başlaması bekleniyor.

Endonezya'da halk 14 Şubat'ta devlet başkanını seçmek için sandığa gitmişti. Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görev süresi dolduğundan aday olmadığı seçimlerden, 2019'dan bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten Subianto galip ayrılmıştı. Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 20 Mart'ta, Subianto'nun oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesi 22 Nisan'da, eski Cakarta Valisi Baswedan ve eski Orta Java Valisi Pranowo'nun seçime itirazını reddetmişti.