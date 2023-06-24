Erdoğan, tehlikeye karşı fotoğrafla uyarmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında 4 yıl önce bilgilendirmişti. Erdoğan ilk olarak 2019'da Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş Rus tarafını uyarmıştı.Erdoğan, Şubat 2020'de Pakistan seyahati dönüşü uçakta gazetecilere Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Savunma Bakanı Gerasimov'un Wagner ile yakın ilişkisini bir fotoğraf karesi üzerinden şöyle anlatmıştı: Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var. Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı var. Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin'in çok samimi adamı. Bu adam Wagner'in başı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u da görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosu. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hâlâ kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok. Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan'dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad'dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var.Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD BaşkanıBiden bilgilendirildi. MüttefiklerleRusya'daki gelişmeleri görüşeceğiz.Durumu yakından izliyoruz.Bu Rusya'nın iç meselesidir.ABD Dışişleri Bakanı Blinken ileyaptığı telefon görüşmesindeRusya'daki gelişmeleriele aldı.