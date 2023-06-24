Erdoğan, tehlikeye karşı fotoğrafla uyarmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında 4 yıl önce bilgilendirmişti. Erdoğan ilk olarak 2019'da Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş Rus tarafını uyarmıştı.
BUNLARLA YÜRÜYORLAR
Erdoğan, Şubat 2020'de Pakistan seyahati dönüşü uçakta gazetecilere Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Savunma Bakanı Gerasimov'un Wagner ile yakın ilişkisini bir fotoğraf karesi üzerinden şöyle anlatmıştı: Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var. Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı var. Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin'in çok samimi adamı. Bu adam Wagner'in başı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u da görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosu. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hâlâ kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok. Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan'dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad'dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var.
BEYAZ SARAY: TAKİP EDİYORUZ
AB: RUSYA'NIN İÇ MESELESİ
BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge:
Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı
Biden bilgilendirildi. Müttefiklerle
Rusya'daki gelişmeleri görüşeceğiz.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel:
Durumu yakından izliyoruz.
Bu Rusya'nın iç meselesidir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
,
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile
yaptığı telefon görüşmesinde
Rusya'daki gelişmeleri
ele aldı.