Erdoğan’a hediye edilen aslan Nil ‘anne’ oluyor

Sudan gezisi sırasında 5 yıl önce Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve bakım için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen 4 aslan yavrusu büyüdü. Geldiklerinde bir yaşında olan aslanlara Nil, Sultan, Sevakim ve Sudan isimleri verilmişti. Dişi aslanlardan Nil'in, Sudan ile çiftleştirildiği, 2 aylık hamile olduğu ve 1.5 ay sonra doğum yapacağı öğrenildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, yazın günde 3.5- 4, kışın ise 5 kilogram tavuk etiyle beslenen aslanların her birinin 17 derece ısının olduğu 20 metrekarelik kışlık barınaklara alındığını söyledi.