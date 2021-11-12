Erdoğan’a savaş olmayacak sözü verdim

Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp Üyesi Milorad Dodik
, son zamanlarda sarf ettiği ayrılıkçı söylemleriyle tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Bunun üzerine Bosna'daki Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar, Türkiye
'den yardım ve destek beklentilerini mektupla iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da krizin çözümü için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Önce, Bosna Hersek Halklar Meclisi
Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç
ile görüştü.
'GÜZEL BİR SOHBET OLDU'
Ardından Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geldi. Son olarak da krizin odağındaki isim olan Milorad Dodik ile görüşme yaptı. O görüşmenin ardından Dodik, A News
'e konuştu. Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "savaşın bir seçenek olmadığı sözünü verdiğini" söylediğini aktardı. Dodik, "Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız" dedi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi
'nin Sırp Üyesi, Başkan Erdoğan ile Bosna Hersek ve Balkan
bölgesiyle ilgili siyasi konuları masaya yatırdıklarını anlattı. Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Dodik, "Güzel bir sohbet oldu, çok memnunum" dedi. Ülkede gerilimin tırmanmasını istemediğini belirten Sırp lider, sorunların çözümünün işbirliği ve bir arada yaşama fikriyle olabileceğinin altını çizdi. Dodik, "Öncelikle birbirimize daha çok saygı duymalıyız ve her çözümün herkesi memnun edecek şekilde olması gerektiğini kabul etmeliyiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE'
BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik "Elbette biz Türkiye'yi güçlü ve büyük bir ülke olarak görüyoruz ve Başkan Erdoğan'ı da büyük bir ülkenin ve büyük bir ulusun büyük lideri olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. Dodik, Erdoğan'ın dışarıdan dayatılan çözümlerin değil de, sadece iç anlaşmaların işleri dengeleyebildiği değerlendirmesine inandığını ifade etti. Sırp lider Dodik, bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini belirtti. Dodik, "Savaşı savunmuyorum. Özellikle Başkan Erdoğan ile iyi siyasi ilişkilerimiz var. Erdoğan'ın anlayışının, bu alandaki en önemli yaklaşımlardan birisi olmasını istiyorum" dedi.
'BOSNALI MÜSLÜMANLAR İLE ANKARA ARASINDAKİ BAĞLARIN FARKINDAYIZ'
TÜRKIYE'NiN ekonomik ilerleyişinin uluslararası arenada dikkat çektiğini belirten Sırp lider, Balkanlar'da da bu tarz bir ekonomik sıçramayı görmek istediğini kaydetti. Dodik, "Türkiye ekonomide çok aktif. Türkiye'nin yaptığı şeyler çok etkileyici. Örneğin Sırbistan ile işbirliği halinde olması gibi. Türkiye'de birçok firmanın yatırım yaptığı görülüyor. Türkiye'nin siyasetinin ve milletin duygularının her zaman bir tür benzer düşünceye bağlı olduğunu, Bosnalı Müslümanlara bağlı olduğunu anlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.