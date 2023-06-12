Erdoğan’dan izin istedim

Yunanistan 25 Haziran'da yeniden seçimlere hazırlanırken ülkede Türkiye birinci gündemi olmaya devam ediyor. Eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine röportaj verdi. Dendias, Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis'in Akdeniz'e çıkmasının kendileri için nasıl büyük bir felaket olduğunu anlattı.Bu sürecin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğini, bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini anlatan Dendias, unutamayacağı bir diğer anın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu söyledi. Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda "Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın" demesinin ardından Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine atıf yaptı. Bu olaydan sonra 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Dendias, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmek için Erdoğan'dan izin istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmeye onay verdiğini belirtti. Öte yandan seçim çalışmalarına devam eski Miçotakis ise dün gerçekleştirdiği mitingde Türkiye ile yeni dönemde sorunları çözmek istediklerini dile getirdi.