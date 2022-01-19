Erdoğan’dan Ukrayna çıkarması

Rusya'nın Ukrayna
sınırına asker yığmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. NATO, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde henüz somut sonuçlar çıkmadı. Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın krizin çözümüne dair sunduğu teklif öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation
tarafından düzenlenen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa
ve NATO'ya olası etkileri konusunda yapılan bir online panelde konuştu.
'YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ'
Kalın burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye
'ye davet etti. 'Burada bir toplantı yapın, sorunlarınızı ve farklılıklarınızı çözün' diye davette bulundu. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu Rusya'ya ve Ukrayna'ya dost ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek. Ancak sonuçları elbette geri döndürülemez olacak her türlü askeri harekâttan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız" dedi.
RUSYA: MEMNUNİYET DUYARIZ
KREMLİN
Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
'i Türkiye'ye davetini değerlendirdi. Peskov, Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, KİEV'DE
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüşmek ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için yürütülen çabaları teşvik etmek amacıyla dün Ukrayna'ya gitti. Blinken, başkent Kiev
'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Blinken'ın Almanya
'yı da ziyaret edeceği ve cuma günü de İsviçre
'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile görüşeceği açıklandı.
SINIRDA 100 BİN RUS ASKERİ
Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdı. Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden endişe duyuyor. İşgal niyeti olmadığını belirten Rusya ise NATO'nun doğuya doğru genişlememesi ve özellikle de Ukrayna'yı üye olarak kabul etmemesi konusunda güvence istiyor.