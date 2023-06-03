Erdoğan’ın kitabına Rusya’da yoğun ilgi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da tanıtımı yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı yoğun ilgi gördü. Erdoğan'ın Rusça'ya çevrilen kitabı, Kızıl Meydan'da açılan 9. Kitap Festivali'nde ilk kez Rus okuyucuların beğenisine sunuldu. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevinç Üçgül tarafından çevirisi yapılan kitabın ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Rusya'da dağıtıldı. Yoğun ilgi gören kitabın sergilendiği standın önünde Rus vatandaşlar sıraya girdi. Kitabın tanıtımının yapıldığı standa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da geldi.