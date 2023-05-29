Erdoğan’ın zaferini dünya alkışladı

Dünya medyasının seçimlere ilgisi sürüyor. ABD ve Avrupa medyasında ilk turdan önce defalarca "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak" başlıkları atılmıştı. Haberlerde sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'nin bağımsız bir iç ve dış politika izlediğine atıflar yapılmıştı.Batı basını bu süreçte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açık bir karalama kampanyası yürütmüş ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Ancak ilk turda Erdoğan'ın aldığı oy sonrasında çark etmeye başlayan aynı basın kuruluşları ikinci turdaki zaferin ardından ise söylem değiştirerek Erdoğan'ın başarısını övmeye başladı. Dünyada oluşan yoğun etki ise Batı basınının neden ısrarla "en önemli seçim" dediklerini ortaya koydu. Dünya liderleri, Erdoğan'ı tebrik etmek için sıraya girdi. Afrika'dan Balkanlar'a ya da Kafkasya'dan ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sonuçları kutladı. Basında yapılan yorumlarda "Erdoğan'ın kazanmasıyla yeni küresel dengeler oluşacak" denildi.Dünya basınının neredeyse tamamının manşetleri Türkiye'deki seçimlerine ayrıldı. 20 yıldır iktidarda olan Başkan Erdoğan'ın yenilmezliğine dikkat çekildi"NamağlupErdoğan", "Seçimlerin efendisi Erdoğan", "Dev siyasi güç", "Küresel dengeler değişecek" ve dahası... Dünya basını seçim sonuçlarının ardından çark etmeye devam ediyor:Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği söylendi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin "(Erdoğan) Baskı altındayken sakindir" ifadesine de yer verildi.Zaferin 'tarihi' olduğu ifade edildi.Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi Erdoğan, muhalefet adayı Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti.": "Yenilmez lider Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yeniden seçildi" dedi."Ebedi kazanan Erdoğan" başlığını kullandı.'Seçimlerin Efendisi' manşetini attı.Batı başkentlerinin, dile getirmeden Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sürpriz bir şekilde sona ermesini umduğunu, ancak kendisine bir dönem daha görev verildiğini ve Batı'nın korku ile umut arasında kaldığını dile getirdi."Erdoğan yine kazandı: 'Türkiye'nin Yüzyılı' başlığını attı."Dış politikada Erdoğan'ın bir başka beş yılı muhtemelen, Türkiye'nin, ticaretten Ukrayna'daki savaşa kadar her konuda Doğu- Batı güç mücadelesinde bağımsızlığını savunmaya devam ettiğine şahitlik edecek" ifadesini kullandı."20 yıldır zirvede" denildi."Erdoğan, Türkiye'deki seçimleri demokratik bir şekilde kazandı" dedi."Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" değerlendirmesi yapıldı."Türkiye, hem Avrupa ile Asya arasındaki kavşak hem de Karadeniz'e açılan kapı olarak eşsiz konuma sahip" ifadesi kullanıldı."Namağlup Erdoğan" dedi."Ankara'nın ustası üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu" başlığını attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini, "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor" başlığını attı."Durdurulamaz Recep Tayyip Erdoğan" başlığını attı