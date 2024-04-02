Erken yaşta kanser nedenleri sıralandı

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamasının yankıları sürüyor. Middleton'ın hastalığının ardından 50 yaş altındakilerin kansere yakalanma vakalarına dair haberler çıkmaya devam ediyor. Günümüzde her 10 kanser vakasından biri 50 yaşın altındakilerde ortaya çıkıyor. Kanser araştırmalarında uzman Dr Veda Giri'ye göre erken yaşta kansere yakalanma riskleri arasında şunlar var;Yaşam tarzı faktörleri; alkol – sigara tüketimi, az uyumak, dengesiz beslenmek, hareketsizlik gibi...ObesiteDaha düşük bir risk olsa da antibiyotik kullanımına bağlı olarak oluşan gut bakterisi gibi değişiklikler. DIŞ HABERLER