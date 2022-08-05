Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince 12 kez ateş açıldığını duyurdu. Açıklamada, Kelbecer ve Laçın illerindeki sınır mevzilerinin, Basargeçer ilinin Nerimanlı ve Zerkent yerleşim birimlerindeki Ermenistan askerlerince üç kez ateş altına alındığı belirtildi. Rus unsurların konuşlu bulunduğu Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan mevzilerine ateş edildi. Azerbaycan askerleri misillemede bulundu. Bu arada, Kelceber'de yeni kontrol altına alınan bölgede Ermeniler'in döşediği mayına basan Babek Aliyev isimli Azerbaycan askeri şehit oldu. Öte yandan İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.