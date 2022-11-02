Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan Dağlık Karabağ çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunun bütçe toplantısında Karabağ'ın statüsü ve Türkiye ile ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi konusuna değinen Paşinyan, "Rus meslektaşlarımız, Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili konunun süresiz ertelenmesinin doğru olacağını belirtti. Onlar, taraflarca karşılıklı kabul edilecek herhangi bir statünün bulunmasının imkansız olduğunu savundu. Görüşümüz yüzde 100 bu pozisyonla uyuşuyor." dedi.

"GÖREV SÜRESİNİN UZALTILMASINI TEKLİF ETTİK"

Paşinyan, "Bu nedenle Ermenistan hükümeti, üç ana bileşeni dile getirmeye devam ediyor: Dağlık Karabağ halkının güvenliği, haklar ve statü. Rus ortaklarımızla bu konunun gündeme getirilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz çünkü bu, kaçınılmaz bir krize yol açacaktır." diye konuştu.

Karabağ'da Rus barış gücünün görev süresinin uzatılması konusuna da değinen Paşinyan, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020'de kabul ettiği ortak bildiriye göre barış güçlerinin görev süresi, herhangi bir tarafın 5 yıl sona ermeden 6 ay öncesi itiraz etmemesi durumunda otomatik uzatılıyor." dedi.