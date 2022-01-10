Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri başlıyor

İLİŞKİLERİNİ kazan-kazan temeli üzerinde sürdüren Türkiye, Ermenistan ile karşılıklı özel temsilci atayarak ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda ilk adımı attı. Türkiye'nin özel temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan
14 Ocak'ta Moskova
'da bir araya gelecek. İlk görüşme için Ermenistan'ın isteği ve Rusya'nın süreçteki çabası nedeniyle Moskova seçilirken, Ankara bundan sonraki görüşmelerin Türkiye ya da Ermenistan'da yapılması yönünde görüş bildiriyor. Diplomatik kaynaklara göre toplantıda görüşülecek ilk madde "güven artırıcı adımlar" olacak.
SINIRLAR AÇILABİLİR
Belirlenecek yol haritasının ardından videokonferans yöntemiyle de görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerin devamında da süreçte atılan adımların Azerbaycan
'ın bilgisi dahilinde olacağı ifade ediliyor. Türkiye, 27 yıl önce Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ
'ı işgal etmesiyle ülke ile sınırları kapattı. Ermenistan'ın Karabağ'daki 7 rayondan çekilmesinin ardından da sınırların yeniden açılma ihtimali dillendirilmeye başlandı.