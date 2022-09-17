Ermenistan zulmü nedeniyle evini terk etmişti… Şuşa sakininden duygu dolu sözler

Demirören Haber Ajansı (DHA) sorularını yanıtlayan Halilova, Şuşa için ümitlerinin olduğunu belirterek, "Şuşa'da doğdum. Herkesin gözlerini açtığı, doğduğu yerden başlar vatan. Benim için de vatan Şuşa'dan başladı. Çocukluğum, okul yıllarım, bütün hayallerim, bütün hayatım Şuşa ile bağlıdır, Şuşa'da geçmiştir. Maalesef işgal döneminde benim gibi birçoğu Şuşa'yı terk etmek zorunda kaldı. Ama 44 günlük mücadelemiz sonucunda, halkımızın, ordumuzun gösterdiği büyük cesaret neticesinde güzel Şuşa'mız ve diğer topraklarımızın işgalden kurtarılmasıyla Şuşa'ya kavuşmak nasip oldu. Çok mutluyum ve çok gururluyum. Şu anda Şuşa'daki restorasyon ve altyapı çalışmaları hepimizi çok mutlu ediyor. Şuşa'nın geleceği için hepimizin içinde ümitler var. Bütün Şuşa sakinleri gibi ben de bütün hayatımı, geleceğimi, arzularımı Şuşa ile devam ettirdiğim için mutluyum" dedi.

"BURADA YAŞAMAK EN BÜYÜK DİLEĞİMDİ"

Şuşa'da yaşamanın en büyük dileği olduğunu ve işgalden sonra büyük bir mutlulukla buraya döndüğünü söyleyen Halilova, "Burada hayatımı devam ettirmek en büyük dileğimdi. Felsefe doktoram var. Hem ilmi birikimlerimi hem de tecrübelerimi Şuşalılara ve onların geleceğine hizmet için kullanmak istiyorum. Burada hala altyapı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sona erdiğinde, eskiden olduğu gibi güzel günleriyle, yerleşim yerleri asıl sahiplerine yuva olacak. İşgalden önce caminin karşısındaki mahallede oturuyordum. Camiden bakarsanız bizim mahalle görünüyor. Bütün çocukluğum bu caminin minarelerine bakmakla geçti. Çocukluğumdan bu yana hep bu camiye gelir milletimizin halkımızın geleceği için dua ederdim" diye konuştu.