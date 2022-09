Ermenistan zulmü nedeniyle evini terk etmişti… Şuşa sakininden duygu dolu sözler

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ SARSILMAZDIR"

Savaş sürecinde gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Vesile Halilova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önemli bir konuya da değinmek isterim. Tarihsel olarak Türklerle soyumuzun, dilimizin, dinimizin ve medeniyetimizin aynı olması bakımından bir millet iki devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirine yakın olmuştur. Kederli, sevinçli günlerimizde birbirimize destek olmak her zaman bir amaç olmuştur. Öyle ki savaşta ilk günlerinde tüm dünyaya mesaj veren ve her zaman can Azerbaycan diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olarak, büyük Türk halkı büyük destek verdi. Büyük Türkiye'nin gösterdiği siyasi ve manevi desteği halkımız ve devletimiz için çok değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye ve Azerbaycan birliği sarsılmazdır."