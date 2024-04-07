Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı!

Ermenistan, bölgedeki provokatif eylemlerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30-22.05 saatleri arasında Ermenistan birlikleri tarafından Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplamda 16 kez ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, olayın ardından Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Öte yandan Ermeni silahlı gruplarının 2 gün önce de Azerbaycan mevzilerine 30 kez ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği de bakanlık tarafından kaydedildi.