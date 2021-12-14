Ermenistan’la normalleşme süreci başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Ermenistan
ile normalleşme sürecenin başlatıldığını belirterek, "Yakında karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Erivan
'a charter uçuşlarını başlatacağız. Her adımda Azerbaycan
'la birlikte hareket edeceğiz" dedi. Bakanlığının TBMM
Genel Kurul bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ayrıca şunları söyledi:
10 büyükelçi aptalca hata yaptı, sonra geri adım attılar biz de gereğini yaptık.
43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdirdik.
Bu yıl, Yunanistan
ve Rum kesimi
tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik. Daha önce de söylediğimiz gibi masaysa masa, sahaysa saha. Hepsine hazırız.