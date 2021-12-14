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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Ermenistan’la normalleşme süreci başladı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Ermenistan’la normalleşme süreci başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme sürecenin başlatıldığını belirterek, "Yakında karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz" dedi. Bakanlığının TBMM Genel Kurul bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ayrıca şunları söyledi:
10 büyükelçi aptalca hata yaptı, sonra geri adım attılar biz de gereğini yaptık.
43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdirdik.
Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik. Daha önce de söylediğimiz gibi masaysa masa, sahaysa saha. Hepsine hazırız.
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Ermenistan’la normalleşme süreci başladı
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