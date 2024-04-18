Ersin Tatar: Avrupa Birliği, Rum tarafına teslim oldu

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, söz konusu bildiride yer alan Kıbrıs konusundaki ifadelerin, AB'nin tarafsız olamayacağı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, AB'nin 20 yıl önce kendi kriterlerini ihlal ederek Rumları üye olarak kabul ettiğini aktardı.

Tatar, AB'nin kendisine ithal ettiği Kıbrıs sorununun, Rumların 1963'te devletin ortaklarını silah zoruyla uzaklaştırması ve Ada'yı Yunanistan'a bağlama teşebbüsleri sonucu oluştuğunu anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin 5 Ocak 2024 itibariyle altı ayı aşmayacak bir süre için atamış olduğu kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın tek görevi, yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırmaktır. Cuellar temaslarını bu çerçevede sürdürmektedir. BM Genel Sekreteri'nin bu görevle bir kişisel temsilci ataması, federasyonun artık herhangi bir uzlaşı için ortak zemin olmadığının da sarih göstergesidir."