Ersin Tatar: Erdoğan’ın çağrısı görüşmelere damga vurdu

"BU ÇAĞRI BM'DE YAPILMIŞTIR, ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI O SALONDAYDI"

Tatar, "New York temaslarımız sırasında bizi son derece mutlu eden durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma 'KKTC'yi tanımaları' yönünde çağrı yapmıştır. Bu çağrı, New York görüşmelerine damgasını vurmuştur. Bu çağrı BM'de yapılmıştır, çok sayıda devlet başkanı o salondaydı. Orada yapılan konuşma bütün dünya merkezlerinde de yankı bulmuştur." dedi.

KKTC'nin tanınması yönünde çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Tatar, KKTC'nin güçlenmesinin kendilerinin önceliği olacağını ifade etti.

Tatar, ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırması ile ilgili rahatsızlıklarını da BM Genel Sekreteri'ne ilettiklerini belirtti.

Heyetinin de BM üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri ile Kıbrıs meselesinin özünü ve yeni siyasetin neden ortaya çıktığını anlattıkları görüşmeler yaptığını ifade eden Tatar, Türkevi'nde de basın ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiğini, olumlu temaslar yaptığını söyledi.

Tatar'a basın toplantısında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti.