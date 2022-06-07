Ersin Tatar’dan Anastasiadis’in açıklamalarına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Rum lider Anastasiadis'in haddini aşan ve kontrolsüz beyanlarının, sadece Kıbrıs Türk halkına hakaret etmekle kalmayarak kendi kendini itibarsızlaştıran bir hale dönüştüğünü kaydetti.

Anastasiadis'in, Ada'nın tek sahibi edasıyla KKTC'nin ikili ilişkilerine dahi karışma hakkını kendinde görmekte olduğunu belirten Tatar, Rum liderin, oluşturduğu bu sanal kurgunun, gerçekmiş gibi hareket edebileceğini düşündüğünü vurguladı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum liderliğinin 1963'ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışılmaktadır. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir. Devletler arası bir ikili protokol olan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, özellikle Kovid-19 ve Ukrayna'daki savaşın ağır etkilerini tüm dünya ile birlikte hissetmekte olduğumuz bu dönemde, halkımızın yararına olacak icraatların geliştirilmesinde büyük önemi haizdir." ifadelerini kullandı.