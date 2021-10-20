Esad, pazar yerini bombaladı 10 ölü

Suriye'de Beşar Esad
rejiminin İdlib
'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı. Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. Saldırının, Birleşmiş Milletler
(BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi
toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.
OTOBÜSE BOMBA
Esad rejiminin kontrolündeki başkent Şam
'da bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Esad rejiminin haber ajansı SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini iddia etti. Haberde, 2 adet patlayıcıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi.