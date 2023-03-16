Esad Putin’le bir araya geldi: Daha sık görüşmeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Suriye rejiminin lideri Beşar Esad ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider arasında dün gerçekleşen görüşmeye dair Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada iki liderin ifadelerine yer verildi. Putin, iki ülkenin sürekli iletişim halinde olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirterek, "Ortak çabalarımız sosyoekonomik ve iç siyasi durumun istikrara kavuşmasını mümkün kılıyor. Ancak Suriye halkı yıkıcı bir deprem gibi çok ciddi bir sorunla daha karşı karşıya kaldı. Tabii ki, bu durumu ağırlaştırıyor. Gerçek dostların yaptığı gibi biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi hem Acil Durumlar Bakanlığı'ndan hem de Suriye'de bulunan Silahlı Kuvvetlerden temsilcilerimiz de deprem yardım çalışmalarına katkı sağlıyor. Ancak her şeye rağmen ilişkilerimiz ilerliyor, ekonomi de dahil. Geçen yıl ticarette yüzde 7'lik bir artış kaydettik. Önümüzdeki yıl ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin 80'inci yılını kutlayacağız" dedi.