Esad rejimine sığındılar

TEL Rıfat'ta iyice köşeye sıkışan YPG'li teröristler bu kez Esad rejiminden medet umuyor. A Haber'de yer alan detaylara göre kendi paçavralarını aşağıya indiren PKK'lılar, Esad rejimine ait bayrakları dikiyor. Zaman zaman da Esad yanlısı protesto gösterileri düzenleniyor. Tel Rıfatlılar, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Geri dönme umudumuzu kaybetmiş değiliz. Benim ve burada yaşayan herkesin tek isteği bir askeri operasyonla Tel Rıfat'ın geri alınması. Burada yaşayan siviller bir an olsun bile umutlarını kaybetmediler" ifadelerini kulllandı.