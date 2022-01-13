Esad’ın işkence şefine müebbet hapis kararı!

Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye'de rejim karşıtı mahkumlara işkence yapmaktan yargılanan Albay Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Davanın başındaki Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck yaptığı açıklamada, yüz binlerce insanın işkence gördüğü ve on binlerce insanın öldüğü düşünüldüğünde adaletten bahsetmenin zor olduğunu söyledi.

İŞKENCE, TECAVÜZ, CİNSEL SALDIRI...

Suriye'de 2011'de rejim tarafından şiddetle bastırılan kitlesel protestolara katılan muhalifler, Enver Raslan'ın yönetici olduğu başkent Şam'daki Al-Khatib Cezaevi'nde toplanmıştı. Yaklaşık 800 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı Almanya'da insan hakları avukatları, evrensel yargı yetkisi kapsamında dava açmıştı.