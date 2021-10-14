Eşini kiraladığı kobrayla öldürdü

Hindistan
'ın Kerala
eyaletindeki Kollam kentinde bir mahkeme, 32 yaşındaki P. Sooraj isimli bir adamı, 25 yaşındaki eşi Uthra'yı uyurken üzerine kobra salarak ve yılanı ısırtarak öldürmekten suçlu buldu. Savcılık, Sooraj hakkında idam cezası talep ederken, Sooraj'ın alacağı ceza bir sonraki duruşmada belli olacak. Polis ısırığın normalden büyük olmasının, yılan üzerinde baskı yaratıldığını belirleyerek cinayeti çözdü. Otopsi sırasında ölü yılanın, daha agresif hale getirilmek üzere bir hafta boyunca aç bırakıldığının da tespit edildiğini belirtti. Eşine uyku ilacı içirdikten sonra kiraladığı kobra yılanını üzerine saldığını itiraf eden Sooraj tutuklandı.