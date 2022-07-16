Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey’den FETÖ’ye dair dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı

Eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve bu örgütün bu şekilde anılması gerektiğini ifade eden Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bu bir terör örgütünün NATO müttefiki olan demokratik bir devlete yönelik saldırısıdır. El Kaide terör örgütünün 11 Eylül'de bize saldırısı olsun, 15 Temmuz 2016'da Fetullah Gülen terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı olsun, bunlara aynı şekilde bakılmalı. Bunlar sadece demokrasiye yönelik saldırı değil aynı zamanda ittifak dayanışmamıza da bir saldırıdır ve bunun bir daha olmaması için gereken her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de olmasının ABD'nin darbede bir menfaatinin olduğu anlamına gelmediğini savunan Jeffrey, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Jeffrey, ABD yönetimi ve siyasilerinin darbe girişimini tanımlama biçimini eleştirdi ve Washington'un menfur girişime geç tepki vermesinin anlayışla karşılanacak tarafı olmadığını söyledi. "Bu konuda daha iyi olabilirdik" diyen Jeffrey, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olmasının da yönetimin geç yanıt vermesindeki bir faktör olabileceğini savundu.ABD'li diplomat, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolünü de takdir ederek, "İttifak içinde hiçbir ülke Ukrayna'ya gerek silah verme, gerek diplomasi ve gerekse başka eylemleri ile Türkiye kadar etkili olamadı" diye konuştu. ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili bir soruya yanıt veren Jeffrey, ABD'nin YPG'nin önemli bir bileşeni olan SDG örgütüne destek verdiğini belirterek, YPG ve PKK'nın Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğinin farkında olduğunu dile getirdi. YPG/PKK'nın Esad rejimi ile işbirliği yaptığına dair soruya Jeffrey, "Bu çok fazla köpürtülüyor. SDG ile Esad rejimi arasında önemli bir sürtüşme var" dedi.NEW York Türkevi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) içyüzü anlatıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, FETÖ'nün hâlâ Türkiye ve uluslararası toplum için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Eski milletvekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Küçükcan ise FETÖ'nün faaliyetlerine sessiz kalan devletlerin bir süre sonra Türkiye'yle ilişkilerinin zehirleneceğini ifade etti.15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde birçok ülkede anma ve etkinlik programı yapıldı. İsveç, Katar, Çekya, Japonya, Tanzanya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında şehitler anıldı. Kenya'da ise 15 Temmuz şehitleri anısına fidanlar dikildi.TÜRKİYEile uzun yıllardır bağları olan Filistinli Musa Hicazi, 15 Temmuz gecesi Filistin'de yaşananları ve halkın darbe girişimine verdiği tepkiyi anlattı. Hicazi, "15 Temmuz gecesi dedim ki: Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkler tankların içine girecekler. Tankların içine değil altına girdiniz. Bu olay dünyada hiç görülmez" dedi. Hicazi, "Recep Tayyip (Erdoğan) Bey konuştuğunda zılgıtlar başladı, havai fişekler atıldı. O gece bütün evlerde lambalar sabaha kadar sönmedi" dedi.İsveçli Dagens Juridik gazetesinin haberine göre Yargıtay, FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye'ye iade edilmesini durdurdu. Türkiye'nin iadesini istediği kişinin FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ve ByLock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'den beri İsveç'te olduğu kaydedildi.