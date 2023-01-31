Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ’turist vizesi’ne başvurdu

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, ABD'de kalmaya devam etmek için 6 aylık turist vizesine başvurduğu bildirildi. The Financial Times gazetesinin haberine göre, Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğruladı.

"BOLSONARO'NUN İSTİKRARA İHTİYACI VAR"

Birkaç ay devam edebilecek başvuru süresince Bolsonaro'ya ülkeden ayrılmamasını tavsiye eden Alexandre, "Şu an için Florida (Bolsonaro'nun) geçici evi olacak. Onun az da olsa hayatında istikrara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.