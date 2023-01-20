Eski Gürcü asker balkondan ateş açtı 5 ölü

Gürcistan'ın Sagarejo kentinde 49 yaşındaki bir saldırgan, apartmanın balkonundan etrafa ateş açtı. Olayda 4 sivil ile bir polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin evine operasyon düzenlediği saldırganın intihar ettiği belirtildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, saldırganın 2006'dan 2021'e kadar Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını ifade etti. Gomelauri, "Özel kuvvetler geldi olay yerine. Ateşkes çağrısı yaptılar. Saldırgan, birkaç kez daha ateş açtı. Özel kuvvetler kapıyı açtığında bir silah sesi daha geldi. Yatakta yatıyordu saldırgan ve silah da yanındaydı" dedi. AA