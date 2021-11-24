Etiyopya’da çatışmalar devam ediyor! Gizledikleri esir askerlerin görüntüleri ortaya çıktı

İKİ KENT ELE GEÇİRİLDİ

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya kadar yaklaşmasıyla dünya Doğu Afrika ülkesinden gelecek haberleri beklemeye başladı. Kasım ayına gelinmesiyle çatışmalar alevlendi, isyancılar Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki iki kenti ele geçirdi. Başkent sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapıldı. 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Pazartesi günü isyancılarla savaşmak için cephe hattına gideceğini Twitter hesabından ilan etti.