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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:54 Son Güncelleme: 24.11.2021 17:11

Etiyopya'da çatışmalar devam ediyor! Gizledikleri esir askerlerin görüntüleri ortaya çıktı

Etiyopya’da çatışmalar devam ediyor! Gizledikleri esir askerlerin görüntüleri ortaya çıktı

Etiyopya'da isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken sosyal medyada yayılan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerde binlerce savaş esiri askerin yürüdüğü görüldü.

Etiyopya'da isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çekişme devam ediyor. Ülkeden gelen son fotoğraf ise ortalığı ayağa kaldırdı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in cepheye gitmesinin ardından isyancılar tarafından paylaşılan fotoğrafta binlerce esir askerin görüntüleri yer aldı.

İKİ KENT ELE GEÇİRİLDİ
İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya kadar yaklaşmasıyla dünya Doğu Afrika ülkesinden gelecek haberleri beklemeye başladı. Kasım ayına gelinmesiyle çatışmalar alevlendi, isyancılar Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki iki kenti ele geçirdi. Başkent sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapıldı. 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Pazartesi günü isyancılarla savaşmak için cephe hattına gideceğini Twitter hesabından ilan etti.

ŞEHİRDE 5 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR
Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı başkente yürüyen isyancı TPLF, Abiy Ahmed'in cepheye gitmesi üzerine sosyal medya hesabından ise binlerce Etiyopya askerinin savaş esiri olduğunu gösteren bir video paylaştı.

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Etiyopya'da çatışmalar devam ediyor! Gizledikleri esir askerlerin görüntüleri ortaya çıktı
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