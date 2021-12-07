Evan Rachel Wood’dan eski sevgilisi Marilyn Manson hakkında şok iddia: Oğlumu taciz etmekle tehdit etti

Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson hakkında kendisini taciz ettiği iddiaları son dönemde gündemden düşmüyor. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Wood, 3 yıl birlikte olduğu Manson'un tacizine uğradığını söylediği olayda yaşananlar sadece bununla sınırlı değil.
DAVA BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI
İşin içine genç kadının 8 yaşındaki oğlu Jack'in de olduğu belgeler ortaya çıktı. Belgelere göre 34 yaşındaki Wood'un eski sevgilisi Manson, "Oğlunu da taciz ederim" diyerek tehdit etmiş. Bunun üzerine Wood'un ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldığı ifade edildi.
TAŞINMAK ZORUNDA KALDI
Los Angeles'ten Nashville'e taşınan kadın, evine çelik kapı yaptırıp kurşun geçirmez camlar taktırdı. Belgelerde, Wood'un oğlunun güvenliğinden korktuğunu söyleyerek, "Onun yüzünden dehşet verici fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından çok korkuyorum" dediği öğrenildi.
VELAYET DAVASI DEVAM EDİYOR
Bu belgeler, Wood ile eski eşi Jamie Bell'in oğulları için açtıkları velayet davasında ortaya çıktı. Bell, tüm bu iddiaların doğru olduğunu, oğlu Jack'in can güvenliğinin olmadığını ve annesiyle kalmaya devam ederse de hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.
OLAYI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ANLATMIŞTI
Evan Rachel Wood ile Marilyn Manson 2007 ile 2010 arasında ilişki yaşadı. Daha sonra ayrıldı ve Jamie Bell ile evlendi. Fakat Wood bu yılın şubat ayında yıllarca Manson'ın tacizine uğradığını itiraf etti bir sosyal medya paylaşımında. Wood, Instagram sayfasında paylaştığı mesajda " Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.