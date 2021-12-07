Evan Rachel Wood’dan eski sevgilisi Marilyn Manson hakkında şok iddia: Oğlumu taciz etmekle tehdit etti

DAVA BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI

İşin içine genç kadının 8 yaşındaki oğlu Jack'in de olduğu belgeler ortaya çıktı. Belgelere göre 34 yaşındaki Wood'un eski sevgilisi Manson, "Oğlunu da taciz ederim" diyerek tehdit etmiş. Bunun üzerine Wood'un ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldığı ifade edildi.

TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Los Angeles'ten Nashville'e taşınan kadın, evine çelik kapı yaptırıp kurşun geçirmez camlar taktırdı. Belgelerde, Wood'un oğlunun güvenliğinden korktuğunu söyleyerek, "Onun yüzünden dehşet verici fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından çok korkuyorum" dediği öğrenildi.