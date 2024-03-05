Facebook ve Instagram çöktü Elon Musk dalga geçti





META İLETİŞİM DİREKTÖRÜ, X ÜZERİNDEN DUYURU YAPTI

Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone'un X üzerinden "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.