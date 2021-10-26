Facebook’a şok! Şirket içi belgeleri yayımlamaya başladılar

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Washington Post gazetesi, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarla belgelerin çelişkili olduğunu iddia etti. Gazete, bu iddiaya örnek olarak Zuckerberg'in geçen yıl Kongre'de verdiği ifadede şirketin bulduğu nefret söylemi içeren gönderilerin yüzde 95'ini kaldırdığını söylemesine rağmen, belgelerde bu tür gönderilerin yüzde 5'inden azının kaldırıldığının tahmin edilmesini gösterdi.

CNN ise Facebook'un 2018 yılından beri platformu üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığının haberdar olduğunu, iç belgelerde Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer aldığını, ancak aynı belgelerin bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.

Associated Press ise 3 milyar kişinin kişisel bilgilerini toplayan ve onlara ücretsiz hizmet sağlayan bir kuruluşun iplerini tek başına elinde bulunduran Zuckerberg'in Facebook ürününün kontrolünü kaybettiği yorumunu yaptı.