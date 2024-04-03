Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’yı yıkma planı!

İnanışına göre "kirli sayılan kişiler" arınma ritüeli tamamlanana kadar tapınağa giremiyor ve gerekli işlemleri yapmadıkları sürece İsrail toplumuna kabul edilmiyor. Üçüncü Tapınağı kurma ayinlerine başlamak için "başı boş gezen kızıl düvenin" Zeytin Dağı'nda törenle kurban edilmesi ve etlerinin yakılmasıyla bölgenin "arınacağı" öne sürülüyor.

Kızıl düvenin bulunup kurban edilmesiyle fanatik Yahudilerin, yaklaşmalarının yasak olduğu tapınağın en kutsal yeri olarak kabul edilen Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu alana girebilecekleri ve burada ibadet edebilecekleri kaydediliyor. Yahudilerin Tapınak Tepesi olarak adlandırdığı Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için ibadete açılması ve Üçüncü Tapınağın inşa edilmesi amacıyla uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yürüttüğü biliniyor.