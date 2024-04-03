Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’yı yıkma planı!

İsrail'de aşırılık yanlısı Tapınak Enstitüsü grubu, kutsal Yahudi metinlerine dayanan kızıl düve kurban ederek, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusunda yer alan Kubbetu's Sahra'nın yerine "Üçüncü Tapınak" inşa etmeyi hedefliyor.
Tapınak Enstitüsü grubunun nisanda işgal altındaki Doğu Kudüs'te kızıl düve kurban etme ritüelini gerçekleştirerek, Mescid-i Aksa'nın geleceğini değiştirmeyi planladığı belirtiliyor. İsrail'de 1987'de kurulan aşırılık yanlısı Tapınak Enstitüsü grubu, ABD'nin Teksas kentinden 2022'de 500 bin dolara satın aldıkları 5 kızıl düveyi nisanda kurban etmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'da bekletiyor.
Yahudilikteki kutsal kitaplara göre "tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş" düvenin Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor. Tevrat'ın "Çölde Sayım" kitabında kızıl düveden, Musa peygamber döneminde "kirli sayılan İsrailoğullarının arınması için tanrı tarafından kullanılması emredilen" bir hayvan olarak bahsediliyor.
İnanışına göre "kirli sayılan kişiler" arınma ritüeli tamamlanana kadar tapınağa giremiyor ve gerekli işlemleri yapmadıkları sürece İsrail toplumuna kabul edilmiyor. Üçüncü Tapınağı kurma ayinlerine başlamak için "başı boş gezen kızıl düvenin" Zeytin Dağı'nda törenle kurban edilmesi ve etlerinin yakılmasıyla bölgenin "arınacağı" öne sürülüyor.
Kızıl düvenin bulunup kurban edilmesiyle fanatik Yahudilerin, yaklaşmalarının yasak olduğu tapınağın en kutsal yeri olarak kabul edilen Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu alana girebilecekleri ve burada ibadet edebilecekleri kaydediliyor. Yahudilerin Tapınak Tepesi olarak adlandırdığı Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için ibadete açılması ve Üçüncü Tapınağın inşa edilmesi amacıyla uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yürüttüğü biliniyor.
ÜÇÜNCÜ TAPINAĞIN İNŞASI
Tapınak Enstitünün en önemli faaliyetleri arasında Yahudilerin Mescid-i Aksa alanında ibadet edebilmeleri için kurban edilecek kızıl düvenin yetiştirilmesi yer alıyor.
Enstitü, Üçüncü Tapınakta kullanılacak kutsal eşyaların tamamlanması için de çalışmalar yürütüyor ve burada görev alacak özel din adamları yetiştiriyor. İsrail'de birçok Yahudi din adamı ve haham, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklıyor. Buna karşın, bazı aşırı görüşlü kabul edilen Yahudi din adamı, cemaatini Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.
Tapınak Enstitüsü de Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını destekliyor ve tüm faaliyetlerini sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruyor. Fanatik Yahudilerin, son yıllarda düzenli olarak Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapmasının, enstitü ve bazı İsrailli bakanların desteğiyle yaygınlaştığı biliniyor. Fanatik grupların planlarını gerçekleştirmesi halinde Mescid-i Aksa baskınlarının artmasından ve Filistinlilerin kutsal mescide girişlerinin daha da kısıtlanmasından endişe ediliyor. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimlerin Mescid-i Aksa alanına yaptıkları baskınlarla inşa edilmek istenen Üçüncü Tapınak için zemin hazırladıkları düşünülüyor