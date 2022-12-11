Faslı yolcular bu kez kaçamadı

İspanya'ya yasadışı yollarla giriş yapabilmek için uçaklarda yaşanan 'doğum sancısı' gibi olayları fırsat bilen Faslı yolcuların son teşebbüsü önlendi. 10 Aralık'ta Fas'a giden Pegasus Havayolları'na ait uçak, İtalya hava sahası üzerindeyken hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığını söylemesi üzerine Roma'daki Fiumicino- Leonardo da Vinci Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pilot, durumu Hava Trafik Kontrolörleri'ne bildirdi. Doğum sancıları olduğu iddia edilen yolcuya müdahale uçakta yapıldı. Bu sırada yolcular ve polis arasında arbede yaşandı. Faslı yolcuların İtalya'ya yasadışı yollarla girme planları alınan önlemlerle engellendi. Uçak tüm yolcularıyla seferine devam etti. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay İspanya'da yaşanmıştı. 28 yolcu uçaktan kaçmıştı.