Fas’ta göçmen teknesi battı: 44 ölü

Fas'ın güneyinde İspanya'ya gitmek için yola çıkan göçmen teknesi battı. Kazanın ardından Caminando Fronteras Göçmenleri Savunma Grubu Sözcüsü Helena Maleno yaptığı açıklamasında, kazada 12 kişinin kurtulduğunu ve tutuklandığını, 7 kişinin de cesedine ulaşıldığını söyledi. Maleno, kazada hayatını kaybeden 44 kişinin cesetlerinin ise hala denizde olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında da Fas'ın güneyindeki Atlantik şehri Tarfaya kıyısındaki benzer bir olayda aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla göçmen hayatını kaybetmişti.