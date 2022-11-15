FBI Direktöründen siyasilere yönelik şiddet uyarısı

FBI Direktörü Chris Wray, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesindeki oturumda ifade verdi ve vekillerin sorularını yanıtladı.

Özellikle son dönemde seçilmiş kişilere yönelik şiddet olaylarında bir artış olduğuna dikkati çeken Wray, "İnsanlar bir şeye kızdığında ya da üzüldüğünde şiddete yöneldiğini görüyoruz, bu çok ama çok tehlikeli bir trend." yorumunu yaptı.

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimleri öncesi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde bir şahsın çekiçli saldırısına uğramıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Paul Pelosi, 1 hafta hastanede kalmış, iyileşmesinin zaman alacağı aktarılmıştı.