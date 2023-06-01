FBI ile Cumhuriyetçi vekiller arasındaki gerilim tırmanıyor

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve Senatör Chuck Grassley, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu bir para alışverişi yaparak "rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri gizli belgelerle ilgili FBI Direktörü Christopher Wray ile görüştü.

Konuya ilişkin yazılı açıklamasında Comer, Biden ile ilgili belgelerin var olduğunu doğruladığını belirttiği Wray'in, ilgili belgeleri bizzat FBI genel merkezinde kendilerine göstermeyi teklif ettiğini aktardı.

Ancak belgelerin meclis komitesine sunulması gerektiği konusunda ısrar eden Comer, belgelerin temin edilmemesi durumunda Kongre'ye itaatsizlikten FBI yetkililerinin sorumlu tutacağını bildirdi.