Felçli adam yapay zekâyla yürüdü

İsvıçre'de yapay zekânın kullanıldığı yeni bir teknoloji felçli hastalar için umut oldu. 30 yaşındaki İtalyan Michel Roccati
, dört yıl önce geçirdiği bir motosiklet kazası sonucu omurgasının kopmasıyla felç kaldı. Ayaklarını hissetmeyen Roccati, Lozan Federal Politeknik Okulu
'nda geliştirilen yapay zekâ ile yönetilen aygıt sayesinde yeniden yürümeye başladı. Ameliyatla omurgasına aygıt yerleştirilen Roccati'nin yürütecine iki küçük uzaktan kumanda yerleştirilerek kablosuz şekilde bir tablete bağlandı. Roccati, aygıt sayesinde hem ayakta durabilmeyi hem de tek başına yürümeyi başardı. Prof Jocelyne Bloch tarafından geliştirilen sistem, omurilik sinirlerinin üstüne, altına yerleştirilen yumuşak, esnek bir elektrot kullanıyor.
'HAYALİM GERÇEK OLDU
Elektrot, bacaklardaki ve gövdedeki farklı kasları kontrol eden omurilik sinirlerine elektrik darbeleri gönderiyor. Nabız ise, ayakta durmak, yürümek, bisiklete binmek veya yüzmek gibi belirli bir eylem için talimatlar veren tablet üzerindeki yazılım tarafından kontrol ediliyor. Bu şekilde yürümeyi başaran Roccati "İlk birkaç adım inanılmazdı, hayalim gerçek oldu" sözleriyle duygularını ifade etti.