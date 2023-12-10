Fidan: Gazze’deki saldırılar insan haklarına darbe vuruyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak Gazze'deki duruma dikkati çekti. Bu yıl bu anlamlı günü bölgede ve tüm dünyada insan hakları ihlallerine karşı durma ve kalıcı barış ile istikrarın tesisi için artan sorumluluk bilinciyle idrak ettiklerini kaydeden Fidan, "Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır'' ifadelerini kullandı. Fidan "Türkiye, Filistin halkına yönelik bu katliamların durdurulması, başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde hayat bulması için çalışmaya devam edecektir" dedi.