Fidan, Zelenski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 günlük Irak temaslarının ardından dün Ukrayna'ya gitti. Bakan Fidan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Türkiye, iki ülke arasında arabuluculuk rolü ile öne çıktı. Yürütülen diplomasi trafiği ile tahıl koridoru, esir değişimi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki nükleer gerilimin azaltılmasına büyük katkı sunuldu. Zelenski, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.